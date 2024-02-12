أسامة كمال: لغة الخارجية المصرية للرد على إسرائيل منضبطة ونتعامل مع "منفلتين"

أكد الإعلامي أسامة كمال، أننا لن ننسى شهداء قطاع غزة ولن ننسى من سلح الأحمق لارتكاب الجرائم، معقبًا: «الحمقى على أشكالهم يتلاقوا والأبرياء هم من يدفعون ثمن حماقة الحمقى ولن ننسى من رقص على الدم مع كتيبة الحمقى».

بايدن محبط بسبب الانتخابات

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن إحباطنا مختلف عن إحباط الولايات المتحدة والرئيس بايدن، منوهًا بأننا محبطون بسبب الشهداء في غزة وبايدن محبط بسبب الانتخابات، قائلًا: «أشعر بالإحباط من أجل دماء الأبرياء وعداد الضحايا والمفقودين الذي لا يتوقف».

وقال الإعلامي أسامة كمال، إن الاحتلال الإسرائيلي هم أشخاص منفلتة سفاحين يتحدون المجتمع الدولي ويتحدون أنفسهم، موضحًا أن لغة وزارة الخارجية المصرية للرد على استفزازات المسئولين الاسرائيليين منضبطة لكننا نتعامل مع "منفلتين" من الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن فيديو تحرير الجيش الإسرائيلي لـ2 من الرهائن والذي نشره أفيخاي أدرعي هو فيديو مضحك، ومن الممكن ألا يكون هذا الأمر غير حقيقي.