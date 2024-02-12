أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين أن ألمانيا تدعم نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، لأن أحفاد النازيين موجودون في السلطة في ألمانيا.

وتساءلت زاخاروفا: "لماذا تدعم ألمانيا نظام زيلينسكي النازي؟ وأضافت: لأن أحفاد النازيين هم في السلطة في ألمانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن وثائق تاريخية، أن جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك فالديمار كان من أنصار الاشتراكية القومية.

ويوصف فالديمار في الملف الذي نشرته وسائل الإعلام بأنه "اشتراكي وطني غير مشروط".