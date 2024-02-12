قصواء الخلالي: الأزمة الاقتصادية لن تلوي ذراع مصر في الدفاع عن أمنها القومي

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، موضحة أنه يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي"، أن إسرائيل تتبع منهجية الكذب والتبجح، محذرة إياها:" الوضع أصبح خطرا، والتهجير خط أحمر كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحال الاستمرار في مرحلة التبجح؛ لن يكون هناك سلام".

واشار إلى ان إسرائيل تمارس حاليا الضغط على ما يقرب من 1.4 مليون مدني في رفح، وهذا أمر غير مقبول، ومصر لن تسمح بذلك، خاصة أن نية إسرائيل واضحة في تهجيرهم لمصر.



الأزمة الاقتصادية لن تلوي ذراع مصر

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية لن تلوي ذراع مصر، والجميع على قلب رجل واحد للدفاع عن الأمن القومي المصري، ولا يوجد أي شخص في تاريخ الأنظمة السياسية سيغامر بهذه القضية.