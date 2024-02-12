الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة.. وتدمر كل محاولات إحتواء الأزمة

أكد السفير احمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم باصدار تصريحات غير مسئولة، مما تعمل على زيادة التوتر في المنطقة، وكان لا بد من الرد بشكل واضح على تلك التصريحات.

قال أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية على العنف والقتل وتكشف عن تدمير كل محاولات احتواء الأزمة.

تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تسيطر على أرضها بشكل كامل، وحاربت الإرهاب، مؤكدا انه لا مجال للحديث، عن أن مصر تتخلى عن مسئولياتها.

وأشار أحمد أبو زيد إلى أن هناك جهد مصري يبذل الآن لإحتواء الموقف والتهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من محاولة إستدراج مصر لحروب كلامية.