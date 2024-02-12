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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: الهجوم الإسرائيلي على رفح لا يمكن أن يتم

العميد سمير راغب،
العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن الهجوم الإسرائيلي البري على رفح، لا يمكن أن يتم، خاصة أن هناك مفاوضات جارية الأن، يقودها رئيس الموساد الإٍسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"ن عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن نتنياهو أبلغ الجيش الإٍسرائيلي بأجتياح رفح للقضاء على 4 كتائب من حماس، ولكن اشترط إجلاء المدنيين لمناطق أمنة.

الإستمرار في منصبه

وتابع رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أنه متوقع أن يكون هناك هددنة إنسانية قبل رمضان القادم، مؤكدا أن نتنياهو يرغب في الخروج من الحرب بتشكيل حكومة والإستمرار في منصبه.

العميد سمير راغب رفح وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الموساد الإ سرائيلي

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