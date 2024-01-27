الهدنة.. سمير راغب يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

كشف العميد سمير راغب، المفكر الإستراتيجي، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تضغط على المواطنيين الفلسطينيين بالذهاب إلى رفح.



وأضاف سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن لم يحدث اي هدنة شاملة سيحدث مجزرة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع العميد سمير راغب، المفكر الإستراتيجي، أن كل المعطيات العسكرية تشير الى ان السنوارة في خان يونس أو دير البلح، متابعا أن إسرائيل بتقول إن السنوار في رفح أو خان يونس أو مخيم دير البلح.