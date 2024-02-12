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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى عن حادث رفح: مصر والمنطقة تشهد لحظات دقيقة وصعبة

الاعلامى ابراهيم
الاعلامى ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا الآن في أيام حرجة ولحظات دقيقة وصعبة تحديدًا على حدودنا في سيناء، قائلا: "إننا في عاصفة قد تسبق عواصف أكبر، وعاصفة قد تسبق هدوء أكثر أيضًا".

أوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر والمنطقة بأكملها تقف على الحافة، منوهًا بأن العواصم العربية أجمعها مشتعلة في السودان وسوريا ولبنان والعراق واليمن بالإضافة إلى حدودنا في سيناء مع فلسطين المحتلة.

وتابع: منذ 7 أكتوبر وتقدم الدولة المصرية أعظم دور وتقدم على أنبل وأهم خطوات وإجراءات في تاريخها السياسي الحديث دفاعًا عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تخطأ خطأ واحد ولم تتردد على كل موقف نبيل وحقيقي وشريف وإيجابي وفاعل ومؤثر تساند فيه الشعب الفلسطيني وتحاول فيه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

لبنان سيناء العواصم العربية القضية الفلسطينية العراق الشعب الفلسطيني غزة إبراهيم عيسى

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