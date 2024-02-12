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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد: القوات المسلحة تفرض سيطرتها على سيناء وكل الأراضي المصرية

عبد المنعم سعيد المفكر
عبد المنعم سعيد المفكر السياسي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أننا لا بد أن نظهر للعالم ما نقوم به في سيناء من تنمية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تفرض سيطرتها على سيناء وكل الأراضي المصرية.

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وأضاف عبدالمنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن مصر تبذل مجهودا كبير لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن موقف مصر واضح في دعمها للقضية الفلسطينية.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لكسب الرأي العام الأمريكي من خلال القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لديها دور قومي تاريخي داهم للقضية. 

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