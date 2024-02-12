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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع السفير الجزائري تعزيز سبل التعاون المشترك

وزير الطيران المدنى
وزير الطيران المدنى مع سفير الجزائر

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير عبد العزيز بن علي الشريف سفير دوله الجزائر بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني من بينها؛ بحث آليات تنشيط الحركة الجوية   لدفع مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين مصر و الجزائر، وكذلك دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين .

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس حلمى بالسفير الجزائري مؤكدًا على اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على فتح آفاق  جديدة من التعاون الفعال مع جميع الدول العربية فى مختلف مجالات الطيران المدنى.

كما أكد وزير الطيران على أهمية دعم  أواصر الشراكة المصرية الجزائرية في ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين،، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مختلف أنشطه الطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب السفير الجزائري عن اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مثمناً العلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا على اهتمام بلاده بمزيد من التعاون والشراكات في كافة أنشطة الطيران المدنى، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من أعمال تطوير ومشروعات تنموية في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.  

حضر اللقاء من الجانب الجزائري المستشار نور الدين هادف مستشار الشئون الثقافية والتجارية بالسفارة،  ومن الجانب المصرى المحاسب  أمانى متولى الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة .

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