شريف الشوباشي: رفاعة الطهطاوي أبو التنوير في مصر والعالم العربي

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إنّ رفاعة الطهطاوي أبو التنوير في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن اطلع على خطاب بخط يده لم يخطئ فيه خطأ واحدا في اللغة الفرنسية رغم أنه كان أزهريا معمما.

وأضاف "الشوباشي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ طول الجواب كان صفحة كاملة فيها 30 سطرا، مشيرًا إلى أنه قرأ جملتين باللغة الفرنسية للزعيم مصطفى كامل لم يكن فيهما أي خطأ في اللغة الفرنسية.

وتابع الكاتب والمفكر: "النهضة المصرية الحقيقية بدأت برفاعة رافع الطهطاوي في ثلاثينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، ولكن جاك بيرك المفكر الفرنسي الشهير قال لي إن الجماعات الرجعية في العالم العربي مشكلة كبيرة لأنها تجهض النهضة التي بدأت بفضل رفاعة الطهطاوي وحسن العطار ومحمد علي باشا".