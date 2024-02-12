أحمد الأغا: إسرائيل تستهدف الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر

قال الكاتب الصحفي أحمد الأغا ان اسرائيل تتعمد منذ اليوم الأول من الحرب على غزة استهداف الحقيقة واستهداف الصحفيين بشكل مباشر وأيضا الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصل عدد الشهداء من الصحفيين والمراسلين إلى ١٢٦ خلاف أسرهم.

ووصف الاغا في مداخلة عبر الزووم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي انور على قناة أي تي سي أن الوضع أصبح بالغ الخطورة، وأن المساعدات لا تكفي الا 10% من سكان رفح وليس لديهم مياه صالحة للشرب، فضلا عن الأمراض المعدية والعدوى التي انتشرت بسبب التكدس والازدحام ووضع المستشفيات كارثي.

شاحنة واحدة للمساعدات لمدينة غزة

وأضاف أن المساعدات لا تصل إلى شمال قطاع غزة، وحتى طحن علف الحيوانات لم يعد متاحا، وأنه للمرة الأولى منذ شهر ونصف تدخل شاحنة واحدة للمساعدات لمدينة غزة .