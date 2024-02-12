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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل خطة مضمونة لحماية المدنيين.. تعليق عاجل من بايدن بشأن اجتياح رفح

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على العيش بكرامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أنه بحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التطورات في قطاع غزة والأوضاع بالمنطقة.

أضاف بايدن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه لا يمكن تنفيذ عملية عسكرية في رفح دون ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا للغاية من الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة من المدنيين الأبرياء والأطفال.

أعرب عن رفضه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، مؤكدًا أن أمريكا تدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة لكن هناك بعض الثغرات في الاتفاق.

لفت إلى أن أمريكا تعمل اتفاق تبادل يفضي إلى هدنة في غزة من 6 أسابيع، مؤكدًا أن إطلاق سراح الرهائن من غزة أولوية بالنسبة لواشنطن.

وأشار إلى أنه يجب حماية المدنيين في رفح، مستطردًا أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها في العراق وسوريا.

الرئيس الأمريكي بايدن إطلاق سراح الرهائن إسرائيل الفلسطينيين غزة

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