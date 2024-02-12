"غير مسئولة".. شولتس ينتقد تصريحات ترامب بشأن الناتو

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي شكك فيها في التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حالة تعرضهم لهجوم، قائلا إن الموقف يعرض أوروبا للخطر.

وبدون تسمية ترامب صراحة، قال شولتس إن ألمانيا وبولندا المجاورة لديهما التزامات دفاعية مشتركة كجزء من التحالف العسكري، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في هذا الترتيب.

ووصف شولتس تصريحات ترامب بأنها متهورة وغير مسؤولة، قائلًا بعد محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "دعوني أقول بوضوح، بسبب التطورات الأخيرة، إن أي إعادة نسبية لضمان الدفاع الجماعي للناتو هو أمر غير مسؤول وخطير ويصب في مصلحة روسيا فقط".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه يجب على بلادنا وألمانيا تحمل المسؤولية المشتركة لتعبئة أوروبا لزيادة قدراتها الدفاعية.

وأضاف توسك أن بلاده ترغب في تحسين قدرات الدفاع الجوي بأوروبا.