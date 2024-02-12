عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خضوع بايدن للتدقيق.. كامالا هاريس: مستعدة لتولي الرئاسة

كامالا هاريس وبايدن
كامالا هاريس وبايدن

كشفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أنها مستعدة لتولي منصب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، مع تزايد مخاوف الناخبين بشأن عُمْر الرئيس جو بايدن المرشح لانتخابات 2024.

وواجهت هاريس- البالغة من العمر 59 عامًا- تدقيقًا متزايدًا بشأن قدراتها كأول من يتولى الرئاسة في حالة عجز بايدن، 81 عامًا، أو تنحيه.

وقالت هاريس، في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: "أنا مستعدة للخدمة. ليس هناك شك في ذلك”.

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت مخاوف الناخبين بشأن عُمْر بايدن تعني أنها يجب أن تقنعهم بأوراق اعتمادها.

وأضافت هاريس أن كل من يراها في العمل "ينصرف مدركًا تمامًا قدرتها على القيادة".

أُجريت المقابلة قبل يومين من تقرير المحقق الخاص الذي صور بايدن على أنه كبير في السن وكثير النسيان.

وقال التحقيق الخاص الذي أجراه "روبرت هور" في تعامل بايدن مع الوثائق السرية إن الرئيس لا ينبغي أن يواجه اتهامات، لكنه أوضح بشكل دامغ أنه سيمثل أمام هيئة المحلفين على أنه “رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة”.

ورد البيت الأبيض على التقرير، مشيرا إلى أن “هور” أجرى مقابلة مع بايدن عندما كان تحت ضغط شديد، في اليوم التالي لهجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ودافعت هاريس أيضًا عن بايدن، ووصفت تقرير المحقق الخاص بأنه “ذو دوافع سياسية”.

هاريس كامالا هاريس بايدن الرئيس الأمريكي الرئيس جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

التعامل مع الأبناء.. محمد صلاح يوجه رسالة للآباء والأمهات عبر إنستجرام

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ