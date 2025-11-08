قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكامل لشهيد لقمة العيش بطور سيناء

الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش
الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش
ايمن محمد

كان يكافح من أجل لقمة العيش واستكمال تعليمه الجامعي كان يساعد المرضي يمسك بأيديهم ويساعدهم

كان يعمل من أجل مساعدة أسرته واستكمال تعليمه الجامعي الذي كان يحلم بإنهاء تعليمه الجامعي  

 انه الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش الذي كان ضحية حادث لمرافق مريض غاضب اندفع بسيارته وهو خارج يقتحم باب الدخول رافضا توجيه أمن المستشفي العبور من الباب الاخر.

 قصة الشاب يوسف رمضان
رحيلٌ أبكى "أرض الفيروز" 


​خَيَّمَ الحزن العميق على أهالي مدينة طور سيناء فور علمهم بنبأ رحيل الشاب يوسف رمضان، موظف الأمن بمجمع الفيروز الطبي، الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة حادث أليم. الشاب يوسف، الذي نَعَتْهُ المدينة "شهيد لقمة العيش"، كان مكافحاً مجتهداً يجمع بين عمله وبين حلمه باستكمال تعليمه الجامعي. لقد رحل الشاب وترك في نفوس أهالي طور سيناء وجعاً لا يزول؛ فقد مات مخلصاً في عمله، يساند المرضى ويساعدهم، قبل أن تنهي غطرسة عابرة حياته.


​تفاصيل المأساة: حادث مروع على بوابة المستشفى


​وقعت الواقعة الأسبوع الماضي عندما وصل مرافق مريض، يدعى "ج. م"، يقود سيارة ومعه المريض داخلها. رفض المرافق الانصياع لتوجيهات أمن مجمع الفيروز الطبي بالخروج من البوابة المخصصة لذلك. وبدلاً من ذلك، اندفع بسيارته بتهور مقتحماً باب الدخول، رافضاً التزام موظف الأمن بتوجيهه نحو المسار الصحيح.
​أدى هذا الاندفاع العنيف بالسيارة إلى الاصطدام في الباب الحديدي، الذي ارتطم بدوره بالشاب يوسف رمضان. كان يوسف يؤدي واجبه في تنظيم حركة الدخول والخروج للحفاظ على سلامة المرفق الطبي.


​نهاية حلم: الإصابة والوفاة متأثراً بجراحه


​نُقل الشاب يوسف رمضان على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد إصابته بـ ارتجاج ونزيف في المخ جراء الصدمة القوية. خضع يوسف للعلاج عدة أيام، لكن جراحه كانت بالغة، ليفارق الحياة متأثراً بها.
​لطالما كان حلم يوسف الأساسي هو استكمال تعليمه الجامعي؛ فعمله كفرد أمن لم يكن سوى وسيلة شريفة لمساعدة أسرته وتغطية نفقات دراسته. رحيله كان بمثابة فاجعة للجميع، خاصة لأولئك الذين شهدوا كفاحه وإخلاصه في عمله وخدمة المرضى.


​الإجراءات القانونية وغضب الشارع


​تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً باقتحام الشاب "ج. م" بوابة الدخول واصطدامه بموظف الأمن يوسف رمضان. على الفور، ألقت الشرطة القبض على الشاب المتسبب في الحادث.
​بعد التحقيق، قررت جهات التحقيق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع التجديد في الميعاد المحدد، تمهيداً لمحاكمته على جريمته.
​تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في طور سيناء إلى حزناً على يوسف. ووفقاً لشهادات شهود العيان، كان هذا الشاب مثالاً للجمع بين العمل النبيل والطموح الأكاديمي، ليصبح رحيله المأساوي رمزاً للمكافحين الذين أزهقت أحلامهم.
 

جنوب سيناء طور سيناء القصة الكاملة رحيل شهيد لقمة العيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

الشرقية

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الفنان أحمد سعد

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

بالصور

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد