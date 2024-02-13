المتحدة للخدمات الإعلامية: السعودية لها إسهامات في مجال الدراما بشكل كبير

أكد المهنسد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انه سيكون هناك لقاء نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك، وسيتم اقامته في السعودية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون بمثابة مهرجان كبير.

وقال عمرو الفقي، خلال تصريحات له على هامش لقائه بالمستشار تركي أل الشيخ، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه سعداء بتكريم الأندية المصرية في السعودية.

إثراء الأعمال الدرامية

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن السعودية لها اسهامات في مجال الدراما بشكل كبير، وعملت بشكل كبير على إثراء الأعمال الدرامية.