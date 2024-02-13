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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: لن نناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

حزب الله
حزب الله

قال مسؤول بحزب الله اللبناني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام  في بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحركة لن تناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

يأتي هذا فور إعلان فرنسا مقترحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل وتسوية الحدود اللبنانية الإسرائيلية المتنازع عليها، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل على الحدود. لقد جرت الأعمال العدائية بالتوازي مع الحرب في غزة وأثارت المخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة.

وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن سلم الوثيقة، وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي. 

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حزب الله: لن نناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

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