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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قمة الصحة النفسية للشباب في عصر السوشيال ميديا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. تفاصيل

صدى البلد

عقدت منصة تيك توك اليوم قمة "الصحة النفسية للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا"، بحضور مجموعة من خبراء السلامة من جميع أنحاء المنطقة.

 وخلال القمة ناقش المشاركون عددا من القضايا الهامة بما في ذلك الصحة النفسية للشباب وأهمية الوعي بالثقافة الإعلامية ومهارات التفكير الناقد في المشهد الرقمي الحالي.

 قام بإدارة القمة المنتج والمصور عمر بطي، واستعرض رؤى قيمة حول تأثير المجتمعات الرقمية على الصحة العقلية والنفسية للجيل الجديد، واستراتيجيات التفاعل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة معنوية وناقدة.

تضمنت القمة عدد من الجلسات، أولها جلسة بعنوان "تزويد المواطنين الرقميين الشباب بمهارات الثقافة الإعلامية ومهارات التفكير الناقد"، بحضور كل من لين سوتن، رئيس قسم التواصل والشراكات والسلامة والأمان في تيك توك أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ودكتورة نائلة حمدي وأكين أونفير، عضوي المجلس الاستشاري للسلامة بالشركة.


أهمية الوعي بالوسائط الإعلامية 

واستعرضت الجلسة جهود المنصة في عرض أهمية الوعي بالوسائط الإعلامية خاصةً للشباب، وأكد الحضور على ضرورة إجراء محادثات مستنيرة حول السلامة والقدرة على الاستجابة بشكل مناسب للأزمات.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "بناء مجتمعات رقمية لصحة الشباب النفسية"، دور المجتمعات الرقمية في تعزيز قيمة التعاطف بين المستخدمين، وتسليط الضوء على أهمية الحوارات البناءة حول الصحة النفسية، مع التأكيد على أهمية دعم عمليات إدارة المحتوى لإنشاء بيئة مناسبة للجميع. 

حضر الجلسة كل من لين سوتن مع ميثاء محمد، عضو المجلس الاستشاري للسلامة بالشركة  وجنى بو رسلان، المدربة والمتحدثة في قضايا القيادة والصحة النفسية، والمحاضرة في علم النفس التربوي.

وقالت لين سوتن،  "نسعى باستمرار لتوفير مساحة أكثر أمانًا وترحيبًا للجميع على منصة تيك توك، وضمان إتاحة جميع الأدوات والدعم اللازم للمستخدمين للتفاعل مع المحتوى بأمان ومسؤولية، حيث قمنا بتصميم إرشادات مجتمعنا لضمان أن تظل المنصة مكانًا إيجابيًا للجميع، ودائمًا ما نتخذ إجراءات لمعالجة التحديات المحتملة، ومثل هذه المحادثات التي جرت في قمة اليوم أمر ضروري لضمان بيئة آمنة للجميع، خاصة الشباب".

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