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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بأسوان

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة منظومة العمل الهادفة لتحويلها إلى منطقة متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى، وهو ما يساهم فى إحداث التنمية الحقيقية داخل المنطقة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث تشهد المنطقة الصناعية بالعلاقى طفرة غير مسبوقة من أعمال التطوير والتجميل. 
 

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المنطقة الصناعية 

وخلال جولتها التى رافقها فيها محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية تفقدت نائب المحافظ طلمبات رفع المياه الجديدة التى سيتم تركيبها بواقع 3 طلمبات ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بنسبة 40 % ، وكذا تركيب البلدورات والإنترنت ، وتجليد البوابة الرئيسية بالرخام. 

ومع استكمال الزراعات وتقليم الأشجار ، وأعمال الإنارة العامة ورفع المخلفات ، وتنفيذ النظافة العامة ، وتمهيد الطرق داخل الممرات وشوارع المنطقة ، وهو الذى تكامل مع التأكد الدورى من تشغيل جميع المحولات ، وقياس القدرة الفعلية لها لإنتظام التيار الكهربائى المغذى للمصانع والورش الحرفية .

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