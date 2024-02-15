جامعة حلوان: تدريب 20 ألف طالب على الملكية الفكرية.. وقنديل: خطة لتطوير المهارات بما يتناسب مع متطلبات العصر

جامعة حلوان : تدريب 20 ألف طالب على الملكية الفكرية

معهد الملكية الفكرية جامعة حلوان يوقع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك

رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تدريب الطلاب علي كافة متطلبات سوق العمل و تطورات العصر



بدأت جامعة حلوان فى تدريب طلاب جامعة حلوان على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ولقد أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة وضعت خطة تستهدف بها تدريب جميع طلاب الجامعة، والبداية بتدريب 20 ألف طالب فى الكليات التى بها مشروعات تخرج كمرحلة أولى بكليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وشعب BIS، FMI بكلية التجارة الخارجية.

وصرح الدكتور قنديل ان جامعة حلوان تنشأ كأول جامعة سجلاً لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذا ولأول مرة يتم منح الطلاب افادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.

كما أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن رئيس الجامعة كلف المعهد بتدريب طلاب الجامعة، وسوف يركز برنامج التدريب على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.



وأفاد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الكلية تولي اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافة الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب.

وتابعت الدكتورة منال عبدالقادر أن الطلاب أبدوا تجاوبا كبيرا في التدريب. وان السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة، ومن أكبر الاعتبارات القانونية التي تثور بسبب الاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي هي مسائل الحقوق الفكرية بصورها المختلفة وحقوق الملكية الفكرية.

وقد وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مشترك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

ووفقا لمذكرة التفاهم المشترك يقوم المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان بتقديم الدورات التدريبية التخصصية وبرامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع الملكية الفكرية للسادة العاملين بمصلحة الجمارك، لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي، والاستعانة بمحاضري مصلحة الجمارك في إلقاء محاضرات تدريبية أو تدريسية في المجالات المشتركة، والاستعانة بحملة الدكتوراه منهم في الإشراف على مناقشة الرسائل العلمية بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له.

ويتولى المعهد القومي للتدريب الجمركي بمصلحة الجمارك عقد برامج تدريبية بالاشتراك مع المعهد القومي للملكية الفكرية في كافة الموضوعات ذات الصلة لبناء القدرات البشرية، ويوفر المعهد الجمركي فرص التدريب العملي والنظري والفني لمنتسبي جامعة حلوان وتنظيم زيارات علمية لزيارة الجمارك، كما يستعين معهد التدريب الجمركي بأعضاء هيئة التدريس من جامعة حلوان لإلقاء محاضرات تدريبية في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان هو مؤسسة علمية تعليمية وبحثية تدريبية، ويمثل الكلية رقم 23 بجامعة حلوان، ويقدم دورات تدريبية ويمنح درجات علمية في الدبلوم والماجستير والدكتوراه في علوم الملكية الفكرية.

عقدت فعاليات توقيع البروتوكول بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان.