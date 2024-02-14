سقوط شهداء.. إسرائيل تستهدف النبطية وقرار عاجل من السلطات اللبنانية



شنت مسيرة إسرائيلية غارة علي النبطية/ قرب حي المسلخ وفق المعطيات الأولية حيث تم استهداف محطة فلسطين مقابل مطعم الريف ع مفرق حي المسلخ في النبطية بصاروخين .

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم أغلب المؤسسات التعليمية في النبطية ومحيطها أعلنت اغلاقها غدًا، حيث يجري اخلاء المبنى الذي طاله الاعتد|ء الإسرائيلي.



وأشارت المعلومات الأولية إلى سقوط شهداء في العدوان الذي استهدف النبطية.



ومن جانبه أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن لبنان لاتستطيع تحمل تبعات أي حرب ونخشى من اقترابها إلى العمق اللبناني

وبدوره؛ اصدرت محافظة النبطية قرارا بإغلاق المصالح والدوائر في محافظة النبطية غداً نظراً للأوضاع الأمنية