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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترفض.. حماس تصر على إطلاق سراح مروان البرغوثي

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي

أكد مصدر غربي، أن رئيس الموساد دافيد بارنياع أبلغ الوسطاء بأن الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي "خط أحمر".

وحسب قناة "الحدث"، أضاف المصدر أن حركة حماس تريد إطلاق سراح مروان البرغوثي وإسرائيل ترفض.

وفي السياق، قال مصدران فلسطينيان إن حماس تتمسك بموقفها من كل شروط صفقة التبادل، موضحين أن الرد المنتظر من غزة يحسم القرارات التي ستتخذها حماس إزاء صفقة التبادل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن القضايا التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاقات بين إسرائيل وحركة حماس خلال اجتماع القاهرة، مشيرة إلى أن المفاوضات لم تنهار.

وكانت القمة التي عقدت في القاهرة، وحضرها وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وممثلي الوسطاء مصر وقطر، اختتمت الليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين إن المفاوضات انتهت دون تقدم ملموس أو انفراج، وأنه لا تزال هناك فجوات بين إسرائيل وحماس، لكنهم أوضحوا أن المفاوضات لم تنهار وستستمر في الأيام المقبلة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة إن الخلافات بين إسرائيل وحماس تدور حول عدد من القضايا، من بينها مدة وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح كل أسير إسرائيلي.

ووفقا للصحيفة فقد كرر الوفد الإسرائيلي الموقف القائل بأن شروط حماس غير واقعية. ولم يشارك وفد حماس في القمة.

وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية إن المحادثات ستستمر بين المسؤولين المعنيين خلال الأيام المقبلة.

رئيس الموساد الأسير الفلسطيني إسرائيل وحركة حماس البرغوثي مروان البرغوثي

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