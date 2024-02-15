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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل إحسان يكشف أسرارا فنية في بـ الخط العريض | الجمعة

وائل إحسان مع إيمان
وائل إحسان مع إيمان أبو طالب

كشف المخرج وائل إحسان أسرار وكواليس أهم أعماله الفنية، من بينها فيلم ساعة ونص، كما تطرق إلى علاقته بالفنان محمد سعد وكشف أسباب عدم التعاون بينهما بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك قائلا: "فيه ناس شدت سعد لتحت زي ما بتعمل مع محمد صلاح دلوقتي".

كما يتناول وائل إحسان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج «بالخط العريض» المذاع على قناة الحياة علاقة وائل إحسان بالنجمين محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي قائلا: وقفوا جنبي في موت أبويا ومسابونيش"، كما يكشف عن رأيه في الفنان أحمد حلمي قائلا: "شديد الذكاء".

ويحكي وائل إحسان عن كواليس تعاونه لأول مرة مع الزعيم عادل إمام في مسلسل أستاذ ورئيس قسم ويكشف تفاصيل أول لقاء مع الزعيم.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبوطالب.

وائل احسان محمد سعد محمد صلاح إيمان أبوطالب بالخط العريض

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