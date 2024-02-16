بعلم فلسطين.. شاهد فستان ميرنا وليد يشعل السوشيال ميديا

خضعت الفنانة ميرنا وليد، لجلسة تصوير جديدة، احتفالا بعيد الحب بشكل مختلف ومتميز تحت عنوان "الحب والسلام" بعدسة المصور عمرو فارس.

وارتدت ميرنا فستان لعلم فلسطين بأكمام طويلة بنفس لون العلم وذلك دعما وتضامنا مع القضية الفلسطينية ومع أهل غزة

والتقطت ميرنا الصور بطرق مختلفة وهي تحتضن الحمام والذي يشير للسلام مع الورد الأحمر .

وكشف المصور عمرو فارس أنه سافر مع ميرنا وليد لمدينة بور سعيد لتصوير سيشن عيد الحب للعام السادس على التوالي، بعد انتهاء العرض المسرحي مساء أول أمس، وتم تنفيذ فكره جلسة التصوير في 24 ساعة.