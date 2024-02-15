سورة من قرأها فكأنما قرأ القرآن 11 مرة.. اسمها وفضلها في ليلة الجمعة

فضل قراءة سورة يس

سورة من قرأها فكأنما قرأ القرآن 11 مرة، أمر أوضحه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في ليلة الجمعة الأولى من شهر شعبان، حيث ورد في فضل هذه السورة أنها تغفر لمن قرأها.

سورة من قرأها فكأنما قرأ القرآن 11 مرة

جاء عن أبي قلابة، في بيان سورة من قرأها فكأنما قرأ القرآن 11 مرة قال: " من قرأ يس غفر له، ومن قرأها وهو جائع شبع، ومن قرأها وهو ضال هدي، ومن قرأها وله ضالة وجدها، ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه، ومن قرأها عند ميت هون عليه، ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها، ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة، ولكل شيء قلب، وقلب القرآن يس " [شعب الإيمان]

قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة

وفي جواب السؤال: ما حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟، قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس"؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

فقراءة سورة "يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسعة في الرزق وقضاء الدين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأن مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة "يس" حصل له مقصوده بإذن الله.

الأدعية المستجابة في سورة يس مكتوبة

هناك من أجمل الأدعية المستجابة في سورة يس مكتوبة، وهذه بعض من الأدعية التي يفضل قراءتها قبل قراءة سورة يس.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت ربّ العرش العظيم ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

أشهد أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، اللهم إني أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرّ غيري.

ومن شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وصل الله على محمد وآله الطاهرين.

اللهم إن لك في سورة يس ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وسمّيتها على لسان نبيّك محمد، {صل الله عليه وآله وسلم} النعمة المنعمة لصاحبها.

خير الدنيا والآخرة فادفع عنا كل سوء وبلية، إنك جواد كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان المفرج عن كل محزون، سُبحان المُخلَص عن كلّ مسجونٍ، سُبحان المُنفّس عن كلّ مدّيون. سبحان العالم عن كل مكنون، سبحان من جعل خزائنه بين الكافِ والنُّون.

سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون .

اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأبواب خزائنك بحقّ سورة يس، وبفضلك وكَرَمك يا أرحم الرّاحمين.