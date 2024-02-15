عين مصر والعالم على التجارب النووية | الوطني لبيانات نزع السلاح الذراع الفنية للقاهرة في المنظمة المعنية العالمية

البحوث الفلكية:

المركز الوطني لبيانات نزع السلاح الذراع الفني لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل

المركز الوطني لبيانات نزع السلاح منوطا برصد كل عمليات التجارب النووية المتعلقة بالسلاح

ليس للمكتب أي علاقة بالأنشطة النووية المتعلقة بالأعراض السلمية

المركز الوطني لبيانات نزع السلاح هو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا

شهدت الفترة الأخيرة بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية وأقسامه المختلفة تطورا كبيرا في العديد من المجالات ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، لتشمل عدد من المحار سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومى.

شهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الاثنين الماضي، افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح واستضافة نقطة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وعقد الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، والندوة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين (RIC-26) للتفتيش الموقعي (OSI) بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية (CTBTO)، بحضور الدكتور جاد القاضي عميد المعهد، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي، وأولج روزخوف مدير التفتيش الموقعي بالمنظمة، الدكتور روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للمنظمة.

كشف الدكتور محمد الجبري أستاذ علم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل وأهمية واستخدام المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، وما هي العوائد الفوائد التي يقدمها المركز لمصر.

حدثنا عن المركز الوطني لبيانات نزع السلاح ؟

المركز الوطني لبيانات نزع السلاح منوطا برصد كل عمليات التجارب النووية المتعلقة بالسلاح على مستوى العالم وإبلاغ الجهات المعنية بذلك، وأنه ليس للمكتب أي علاقة بالأنشطة النووية المتعلقة بالأعراض السلمية الأخرى وأبرزها الطاقة.

المركز الوطني لبيانات نزع السلاح هو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا وبإفتتاح سيمثل إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

ويعد المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والذى يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.

مشيرآ إلي أن مصر قد شارت في مجموعة العمل العليمة التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي للبدء في اعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وبناء عليه تم اعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997.

ما هو الدور الذي يلعبه المركز الوطني لبيانات نزع السلاح ؟

المركز يراقب أنشطة الأسلحة النووية وليس الطاقة النووية، حيث أن المركز يعد الذراع الفنية لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر ومنظمة الأسلحة النووية.

ما هي أهمية المركز الوطني لبيانات نزع السلاح ؟

المركز الوطني لبيانات نزع السلاح هو ثاني مركز في العالم يرصد الأسلحة النووية، ويعد الأول خارج المركز الرئيسي لرصد ونزع الأسلحة النووية خارج فيينا، مشيرًا إلى أن المركز يراقب ويرصد التجارات النووية في العالم، حيث يراقب المركز جميع دول العالم في هذا الأمر.

إن إفتتاح المركز الوطني المصري للبيانات نزع السلاح، نأهل إن يكون مركز تميز لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا، الذي وقعت مصر لى الاتفاقية الدولية عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997، أيضا كنا شركاء مؤسسين في مجموعة العمل العلمية التى بدأت سنة 1976 لتحديد أطر التفتيش الموقعي على الدول العاملة في مجال تطوير الأسلحة النووية".

هل المركز الوطني المصري للبيانات نزع السلاح يوجد له مماثل في دول أخرى ؟

المركز الوطني المصري للبيانات نزع السلاح الذي يتواجد الآن في حرم مرصد حلوان هو نموذج لموقع تفتيش ومراقبة أنشطة الأسلحة النووية وليس الطاقة النووية، حيث أن المركز يعد الذراع الفنية لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر ومنظمة الأسلحة النووية.

واننا داخل المركز الوطني المصري للبيانات نزع السلاح نعمل وفق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي تمنع اجراء اي تجارب نووية، وفي مرحلة عند دخول المعاهدة حيث النفاذ فلا بد أن يكون لدي المنظمة القدرة ان تقوم بالتفتيش على الدول التي اخترقت المعاهده وانه اثناء التفتيش بيتم بناء قاعدة للعملية اللي نحن نحكيها داخل المركز.

ما هي اجراءات التفتيش على أنشطة الأسلحة النووية ؟

عشان نضمن ان ما يحصلش اي تلوث اشعاعي عشان ندخل القيمه ديه لازم نمر بمرحلة الفحص الاشعاعي البوابات بتفحص الاشعاع تتاكد ان المفتشين راجعين من المامورية بتاعتهم بدون اي تلوث اشاعي لو حصل ان في اي تلوث اشاعي بيمر بمراحل من التعقيم اخرها القيمة وللي فيها مجموعة من رشاشات المياه عشان تغسل اي اشعاع وبيتم جمع المايه في تنك خاص ومعالجاتها بعد كده مهم في قاعدة العمليات يكون عندنا دائمآ اتصال سواء اتصالاللمفتيشن في الجبل او اتصال بفينا في المنظمة في فينا.

مشيرآ إلي أن المركز يعمل على تدريب الأشخاص في جميع دول العالم على التجارب النووية على النموذج الخاص بالتنقل والرصد والكشف عن الأسلحة النووية.

وأضاف أن المركز يوفر التدريب على هذا النموذج الذي يمكن نقله إلى مكان يرصد بها نشاط تجارب نووية، وذلك في خلال 48 ساعة.