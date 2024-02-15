مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق استقرار مارسيل كولر علي نجم الاهلي موديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: خاص - كولر يستقر علي موديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

حضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.



وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.



ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.