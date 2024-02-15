حزب الله يعلن الثأر لضحايا مجـ.زرتي النبطية والصوانة.. تفاصيل

أكد حزب الله في بيان له اليوم الخميس أنه استهدف منطقة كريات شمونة بعدد من الصواريخ ردا على مجـ.زرتي النبطية والصوانة.



وقال حزب الله في بيانه إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على مجـ.زرتي النبطية والصوانة استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 21:15 من ‏مساء يوم الخميس 15-02-2024 ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة". ‏

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات موسعة على مناطق في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات ردا على مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة سبعة آخرين في قصف صاروخية لحزب الله على شمال إسرائيل أمس الأربعاء.