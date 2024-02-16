ليست بكرا هل لها حقوق زوجية أم لا؟ القانون يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كان من حق المرأة الحصول علي حقوقها إذا اكتشف زوجها أنها ليست بكر ونستعرض هنا اخر حكم صادر في هذه القضية.

جاء في آخر حكم في غشاء البكارة الصادر عن محكمة الأسرة بأكتوبر والذي قال فيه الزوج إنه فوجئ ليلة الزفاف بأن زوجته ليست بكرا وأنها دلست عليه في عقد الزواج وأنه علم وفق شهادة بعض معارفها أنها اتهمت بممارسة علاقات غير شرعية، ولهذا فهو يطالب ببطلان عقد زواجه.



وحكمت المحكمة برفض دعوى الزوج وقالت في أسباب حكمها إن المذهب الحنفي قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة ولا يعطى الزوج الحق في طلب فسخ العقد ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر.

وقالت المحكمة إن الزوج إذا اختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، حيث إن الغش في البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج فيظل العقد صحيحا لجميع آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الذي لا يجيز للزوج خيار العيب في عقد النكاح، أي لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التي قد يجدها في زوجته ويستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض في حقها أمام القضاء.