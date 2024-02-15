السودان .. السيادي الانتقالي يكشف عن شرطه للتفاوض مع الميليشيا المتمردة

وداخل الوطن وليس خارجه..





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابته لإنهاء هذا التمرد وطرده نهائياً.

وفي بيان لمجلس السيادة؛ فقد شدد كباشي علي أن الخروج من المنازل والأحياء والاعيان المدنية والمؤسسات الحكومية والخدمية العامة والخاصة التي تحولت لساحات قتال هو الشرط الأساسي لبدء التفاوض.والذي بدأ من قبل في جدة

وببن أن القوات المسلحة لن تبدل مواقفها ولن تتراجع ولن تغفر لكل من إنتهك عرض الشعب السوداني وسرق ممتلكاته وروع أمن وإستقرار المواطنين .

وذكر عضو مجلس السيادة أنه لا فتح لأي ملف سياسي قبل إغلاق الملف العسكري.

ودعا عضو مجلس السيادة السياسيين للبحث عن الحلول من داخل الوطن وليس خارجه مبينا أنه لابد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع وقال لن تفرض علينا اي جهة خارجية حلول .

وأشار عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الي أن الحل والتفاوض يكمن داخل السودان ولن نسافر للإلتقاء بأي شخص بالخارج اي لقاء يتم داخل الوطن .