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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

صدى البلد

 اذا كنتي من محبي البسبوسة وتحاولين تقديمها بطريقة اقتصادية نقدم لكي البسبوسة  بدون سمنة ولا زيت 
 

 مقادير ومكونات عمل البسبوسة :
- عدد 2.5 كوب كوب سميد ناعم / 625 جرام
- كوب سكر / 200 جرام
- 2 ملعقة صغيرة بكينج باودر / 10 جرام
- ظرف فانيلا او ملعقة صغيرة فانيلا سائلة / 1 جرام
- عصير نصف ليمونة
- كوب وربع ماء / 280 مللي

 

 مقادير ومكونات عمل شربات البسبوسة ( السيرب ) :


- عدد 2.5 كوب ماء / 625 ملي
- عدد 2 كوب سكر / 200 جرام
- عصير نصف ليمونة
- ظرف فانيلا او ملعقة صغيرة فانيلا سائلة / 1 جرام
- ملعقة زبدة او سمنة بلدي / 14 جرام ( حسب الرغبة )



فى وعاء نخلط السميد والبيكنج بودر والفانيليا  ونمزجهم جيدا ونضيف  الزبادى ونقلب جيدا  حتى يتكون خليط متجانس لا سائل ولا جاف

تدهن الصينية ورشة من السميد ويصب الخليط ونضع على الوجه سودانى او بندق  بالتساوى حسب الرغبة

تدخل الفرن سابق التسخين حتى النضج وتاخذ اللون الذهبى

وتسقى بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن

 

البيكنج بودر البسبوسة طريقة عمل البسبوسة كوب سميد عمل البسبوسة

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