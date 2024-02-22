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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7999 جنيه فقط

أقوى موبايل للشباب
أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7999 جنيه فقط

تريد أن تشتري هاتف أندرويد مميز بمواصفات قوية وسعر مناسب من علامة سامسونج، سيكون أفضل ترشيح لك هو هاتف Galaxy A24.

وبحسب موقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Galaxy A24 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Galaxy A24 معالجاً من نوع Mediatek MT8781 Helio G99 ثمانى النواة بمعمارية بناء 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

Galaxy A24

يعمل هاتف Galaxy A24 بواجهة المستخدم One UI 5 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 13، مع قارىء لبصمة الإصبع فى الجانب بزر التشغيل.

لمحبى التصوير يقدم Galaxy A24 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

جاء هاتف Galaxy A24 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

Galaxy A24

سعر Galaxy A24

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A24 فى 4 ألوان هى الأسود والأخضر والأزرق والأحمر الداكن، مقابل سعر 7999 جنيه مصري.

سعر Galaxy A24
Galaxy سامسونج أندرويد Galaxy A24 Android 13

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