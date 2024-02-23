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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص عربية أوتوماتيك في مصر

بيجو 504
بيجو 504

تسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني في لجوء الكثيرين إلى سوق المستعمل، حيث الخيارات الأكثر والسعر الأقل، وفي حالة كنت تريد الحصول على سيارة مستعملة “أوتوماتيك” بأقل سعر ممكن، سيتيح لك هذا العرض بـ 100 ألف جنيه فقط.

وفقاً منصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأبرز فى مصر، جاء عرض على سيارة بيجو 504 موديل 1976 باللون الأخضر السماوي بسعر 100 ألف جنيه.

بيجو 504

تأتى بيجو 504 موديل 1976 بمحرك سعة 1800 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 79 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوي إلى 180 كيلومتر فى الساعة.

بيجو 504

جاءت بيجو 504 موديل 1976 بفتحة سقف، مع زجاج كهربي، وهي حاصلة على دهان خارجي بفعل الوقت، مع عداد بقراءة تتخطي 200 ألف كيلومتر.

بيجو 504

يذكر أن بيجو 504 موديل 1976 متواجدة فى الشرقية، وهي مرخصة لمدة 6 أشهر، مقابل سعر 100 ألف جنيه.

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