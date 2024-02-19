أخبار السيارات| مواصفات سوبارو فورستر الفيس ليفت بمصر .. رینو تالیانت 2024 تباع بهذه الأسعار

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوبارو فورستر أطلقت لأول مرة عام 1997 واعتمدت على منصة امبريزا وعلي تصميم الاستيشن واجن والذي استمر للجيل الثاني من السيارة .

كشفت شركة سكودا عن سياراتها الجديدة سكودا أوكتافيا موديل 2025 ، وتم إصدارات أوكتافيا بفئتين من السيارات الأولي تنتمي لفئة السيارات السيدان، والثانية تنتمي لفئة السيارات الكومبي ، وتقدم أوكتافيا بالأسواق بطول 4.70 متر.

كشفت شركة أوبل عن اصداراها الجديد أوبل Combo الجديدة ، وتنتمي Combo لفئة السيارات الخدمية الجديدة بالأسواق ، وتظهر Combo بتصميم عصري وجذاب ، بالإضافة إلي أن سيارة أوبل الجديدة تحتوي علي برامج دفع موسعة .

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الحديثة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات طاحنة ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من الإصدارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبق ، وذلك يعود إلي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي اثرت علي عدم تواجد الطرازات لدي الوكلاء والموزعين .