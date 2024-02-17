أخبار السيارات| أرخص عربية "زيرو" من بيجو ومبتسوبيشي .. اركب سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022 بأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عدد كبير من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة 2008 "فيس ليفت"، والتي شهدت زيادة رسمية قدرها 380 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة محليًا، وعلى الرغم من هذه الزيادة تعتبر تلك النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو في مصر.

شهدت قائمة سيارات كيا المطروحة في السوق المصري، زيادات سعرية متنوعة شملت جميع الطرازات المقدمة محليًا، مثل النسخة سبورتاج والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 390 ألف وحتى 510 ألف جنيه، بالاضافة إلى السيارة كيا اكسيد بزيادات وصلت إلى 350 ألف جنيه.

تعتبر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024، هي ارخص سيارة هاتشباك زيرو بين طرازات العلامة التجارية اليابانية، على الرغم من زيادة أسعارها بقيمة إجمالية قدرها 175 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

شهدت السيارة كيا اكسيد موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات الماضية، شملت جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلية الكروس اوفر الرياضية، والمطروحة في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات.

ظهرت السيارة سوزوكي سويفت 2023، للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت، حيث تباع بحالة الزيرو، وضمن طرازات الأعلى فئة 2 TUNE، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك، نسبة إلى سهولة الحركة والقيادة مقارنة بنواقل السرعات التقليدية، بالاضافة إلى سعر مناسب، في ظل الزيادات السعرية التي يشهدها سوق السيارات، ومن بين الخيارات المناسبة هي النسخة بي واي دي L3.

ارتفعت أسعار السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 المطروحة في السوق المصري، وشملت هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية رسمية جديدة وقدرها 220 ألف جنيه.

تعتبر السيارة جاك JS3 موديل 2024، هي ثاني ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية جاك في السوق المصري، بعد النسحة JS2، وتنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.