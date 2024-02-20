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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. خطوات بسيطة للحصول على أفضل إضاءة للسيارة .. إرشادات للتخلص من رائحة العادم

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انتشار رائحة عادم السيارة داخل مقصورة الركاب يدل على وجود مشكلة في نظام العادم ، وبالتالي يجب علي أصحاب السيارات الانتباه إلى انتشار رائحة العادم داخل المقصورة ومعالجة المشكلة عند شم رائحة العادم .

تعتبر مصابيح السيارة من أهم ميزات السلامة في أي سيارة، لأنها تسمح للسائقين بالرؤية ليلا والاطلاع على جميع أنواع ظروف القيادة علي الطرق السريعة، بالإضافة إلي انها تساعد المركبات الأخرى في تمييز وجود سيارتك علي الطريق بوضوح .

ينتشر بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، ومن ضمن السيارات التي تتوافر حاليا بالسوق المصري  اوبل موكا موديل 2024 ، وتنتمي موكا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سيارة أوبل الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة .

يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع ، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ويتميز سوق المستعمل المصري بسهولة إعادة بيع سياراته مرة اخري ، ويتم أيضا توافر قطع غيار السيارات المستعملة بسهولة .

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، والتي توافره بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجيدة بشكل غير مبسوق .

رائحة العادم داخل السيارة أفضل إضاءة للسيارة إضاءة للسيارة أوبل موكا 2024 تويوتا كورولا هوندا أكورد

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