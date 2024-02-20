أخبار السيارات | اشترِ عربة "أوتوماتيك" هاي لاين بأفضل سعر للمستعمل .. ونيسان سنترا 2018 بهذا الثمن.. أحدث أسعار كيا جراند سيراتو 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يرغب الكثير في شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، وسط تنوع الخيارات المطروحة في السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية وفئة الهاتشباك الشهيرة.

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو واحدة من أشهر السيارات المقدمة محليًا من فئة السيدان، والتي ظهرت للمرة الأولى داخل القوائم السعرية لموديلات 2024، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,449,900 جنيه، وعبر 3 فئات من التجهيزات.

تواصل علامة لوتس الإنجليزية الشهيرة، تعزيز تواجدها بالسوق المصري، حيث كشفت سابقًا عن النسخة الخارقة "ايميرا"، واليوم تزيح الستار عن أحدث إصداراتها المقدمة في مصر، وهي النسخة الجديدة كليًا "إلترا" موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

تعتبر السيارة نيسان سنترا من أبرز طرازات السيدان المقدمة بالسوق المصري، بجانب قرينتها الصغرى صني، وظهرت إحدى سيارات "سنترا" للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الفبريكا بالكامل، مع بيعها تحت حالة المستعمل.

شهدت قائمة أسعار سيارات بيجو، زيادة سعرية خلال فبراير الجاري، شملت النسخة 301 موديل 2024، حيث ارتفعت أسعارها الرسمية بقيمة قدرها 199 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة، والتي تعد النسخة الأرخص سعرًا بين سيارات العلامة الفرنسية بيجو، على الرغم من تخطيها حاجز المليون جنيه.

ظهرت السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 في نسختها الـ COUPE، للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث يتم طرحها للبيع بعد أن قطعت مسافة إجمالية لاتتعدى 200 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى ترخيصها لمدة 3 سنوات.

قدمت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددًا كبيرًا من السيارات التي تحمل علامتها التجارية داخل السوق المصري، اشهرها هي النسخة "فيرنا"، والتي تمكنت من تحقيق شعبية وانتشارًا واسعًا محليًا.