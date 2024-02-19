رسميا في مصر.. لوتس تطرح "إلترا" الكهربائية والجديدة كليا

تواصل علامة لوتس الإنجليزية الشهيرة، تعزيز تواجدها بالسوق المصري، حيث كشفت سابقًا عن النسخة الخارقة "ايميرا"، واليوم تزيح الستار عن أحدث إصداراتها المقدمة في مصر، وهي النسخة الجديدة كليًا "إلترا" موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

لوتس "إلترا"

وتعمل السيارة لوتس "إلترا" الجديدة، بتقنية الطاقة الكهربائية، حيث تعتمد على محرك بقوة 603 أحصنة، مع سرعة قصوى تصل لـ 257 كيلومترا في الساعة، والقدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 4.5 ثانية.

لوتس "إلترا"

كما دعمت السيارة لوتس "إلترا" بإصدارات R وهو الاعلى تجهيزًا، حيث يضم محركات كهربائية ثنائية، تجعل القوة الإجمالية للسيارة تصل إلى 905 أحصنة، والوصول إلى سرعة قصوى 265 كيلومترا في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.95 ثانية.

لوتس "إلترا"

ويتوافر الاصدار القياسي بمدى يتراوح بين 489 و600 كيلومتر، بيما توفر النسخة R بين 409 و450 كيلومترا، وبطارية كهربائية يتم شحنها من 0 لـ 80% في مدة تستغرق 20 دقيقة عبر خاصية الشحن السريع، أو في مدة 5 دقائق لقطع مسافة قدرها 120 كيلومترا.

لوتس "إلترا"

تجهيزات السيارة لوتس "إلترا"

نظام ترفيهي بتقنية Lotus Hyper OS.

مقاعد كهربائية أمامية يمكن ضبطها عبر 12 اتجاها.

خاصية الدفئة والتبريد للمقاعد بالاضافة إلى خاصية التدليك.

شاشة عرض رأسي مقاس 29 بوصة.

نظام صوتي ترفيهي طراز KEF.

مكبرات صوتية تتراوح بين 15 و23 سماعة.

دعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد اوتو.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

فرش داخلي من جلد نابا الفاخر.

جنوط رياضية تصل لـ 22 بوصة.

لوتس "إلترا"

مكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق.

بصمة وزر تشغيل وايقاف المحرك.

مصابيح بتقنية MATRIX LED.

مثبت سرعة، حساسات حركة، كاميرا.

وسائد هوائية.

نظام التحذير من مغادرة الحارة المرورية.

مساعد القيادة على الطرق السريعة وفرامل خطر.

رصد النقاط العمياء.

وعلى الرغم من تقديم السيارة محليًا، لكن مازلت الاسعار الخاصة بهذه النسخة لم يتم الاعلان عنها حتى الآن.