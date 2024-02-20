أحدث أسعار بيجو 301 موديل 2024 .. الأرخص من فئتها

شهدت قائمة أسعار سيارات بيجو، زيادة سعرية خلال فبراير الجاري، شملت النسخة 301 موديل 2024، حيث ارتفعت أسعارها الرسمية بقيمة قدرها 199 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة، والتي تعد النسخة الأرخص سعرًا بين سيارات العلامة الفرنسية بيجو، على الرغم من تخطيها حاجز المليون جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 301 موديل 2024، بالاضافة إلى أبرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

بيجو 301 موديل 2024

الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301

طول كلي 4442 مم.

ارتفاع 1466 مم.

الخلوص الارضي 165 مم.

إجمالي عرض السيارة 1748 مم.

طول قاعدة العجلات 2652 مم.

بيجو 301 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات بيجو 301

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي.

القوة الإجمالية 115 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 سرعات "دفع أمامي".

التسارع من 0 لـ100 كم/س في زمن 12.1 ثانية.

استهلاك الوقود 6.6 لتر/100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2024

مثبت سرعة، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

قفل مركزي، ريموت، انذار مانع للسرقة مع نظام ايموبليزر.

حساسات ركن خلفية، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور.

فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية للحماية بعدد 2.

مرايا جانبية كهربائية التحكم، جنوط رياضية، كاميرا.

بيجو 301 موديل 2024

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2024

الفئة الأولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر مليون و99 ألفا و990 جنيها بدلاً من 899.990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر مليون و149 ألفا و990 جنيها بدلاً من 949.990 جنيها.