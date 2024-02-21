أخبار السيارات| أحدث إصدارات مازيراتي تباع بالسوق المصري بهذا السعر .. هل للملابس دور عند وقوع الحوادث القاتلة بالسيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة برابوس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس GT 63S e-Performance الهجين، واطلق عليها اسم Rocket 1000 الجديدة بعد التعديل ، وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة، ويظهر بالسوق المصري عدد كبير من الإصدارات الجديدة، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات ذات مميزات متطورة، ومن ضمن السيارات المطروحة بالسوق المصري مازيراتي جريكالي.

الملابس تؤثر على طريقة الجلوس الآمنة في السيارة، وبالتالي يجب عدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة عند قيادة السيارة وذلك لان ارتداء الجواكت الشتوي الثقيلة تحد من حرية حركة قائد السيارة.

طرحت العديد من السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصل على سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات سوبارو كروس تريك، و سوربارو فورستر، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق، وتلك الزيادة تعود الي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وكان من نتائجها عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تم تواجدها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الأصلي " أوفر برايس " .