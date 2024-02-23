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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سوزوكي سويفت في مصر.. سعرها 90 ألف جنيه فقط

أرخص سوزوكي سويفت
أرخص سوزوكي سويفت في مصر.. سعرها 90 ألف جنيه فقط

تفكر في اقتناء سيارة مناسبة واقتصادية في نفس الوقت، لن تجد أفضل من سوزوكي سويفت أيقونة الصانع الياباني، وهي سويفت التي توفر حجماً مثالياً وفي نفس الوقت سهلة القيادة والسيطرة عليها.

وفقاً لمنصة بيع السيارات الأشهر “أونلاين”، هناك عرض لسيارة سوزوكي سويفت موديل 1998 مقابل سعر 90 ألف جنيه مصري.

جاءت السيارة سوزوكي سويفت موديل 1998 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 53 حصان، يعمل بالدفع الأمامي من خلال ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

سوزوكي سويفت

تبلغ السرعة القصوى لسيارة سوزوكي سويفت موديل 1998 حوالي 145 كيلومتر فى الساعة، وتنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في خلال 15.9 ثانية.

سوزوكي سويفت

أما من ناحية المقصورة جاءت مناسبة للتسع 4 أشخاص، مع عدادات قراءة مبسطة للغاية، وزجاج كهربي للسيارة بالكامل.

سوزوكي سويفت

تأتي السيارة  سوزوكي سويفت موديل 1998 باللون الأسود، كما حصلت على دهان خارجي للتجديد، ويبلغ سعرها 90 ألف جنيه.

سيارة سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت موديل 1998

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