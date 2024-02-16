بركات: الأهلي يستطيع الفوز على شباب بلوزداد في ملعبه

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مجموعة الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجموعة الأهلي صعبة، وجميع الفرق لديها أمل في التأهل".

أضاف: "الأهلي قبل فترة التوقف كان يظهر بشكل جيد، بعد بداية غير جيدة هذا الموسم، وقدم بطولة كبيرة في كأس العالم للأندية".

وتابع: "مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد مهمة اليوم الجمعة ، لأن الفوز بها سيفض التشابك في هذه المجموعة، وسيسهل المهمة أمام الأحمر في الجولتين الخامسة والسادسة".

وتابع: "فريق شباب بلوزداد كان متحفظًا في مباراة القاهرة أمام الأهلي، وفي الشوط الثاني كانت لديهم نزعة هجومية، وظهر أن لديهم سرعات".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي يستطيع الفوز على شباب بلوزداد في ملعبه، مع كامل الاحترام لفريق شباب بلوزداد، الذي سيبدأ المباراة بضغط هجومي، ولكن الأهلي هو الأفضل".