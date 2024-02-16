سوناك يحض إسرائيل على السماح بدخول المساعدات لغزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه حث إسرائيل الخميس، على فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل للسماح بإيصال المساعدات الدولية إلى غزة عبر ميناء أسدود، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وذكر بيان صادر عن داوننج ستريت أن "رئيس الوزراء سلط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في غزة وحث إسرائيل على فتح معبر كرم أبو

سالم بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية بحراً عبر ميناء أسدود".

