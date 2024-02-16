منع مخرجين إيرانيين من السفر لحضور عرض فيلمهما في مهرجان برلين

منعت السلطات الإيرانية 2 من المخرجين من السفر وحضور مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث يعرض لهما فيلمهما “My Favourite Cake”، لأول مرة وينافس في المسابقة الرسمية.

وقالت مريم مقدم وهي مخرجة ممثلة إيرانية، وزميلها بهتاش صناعي، في تصريحات لمجلة فاريتي، إن القمع يزداد ضد صناع الأفلام في بلادهما.

فيلم My Favourite Cake تدور أحداثه حول مرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، تدعى ماهين تعيش بمفردها في طهران منذ وفاة زوجها ورحيل ابنتها إلى أوروبا، وفجأة، يقع حادث يدفعها إلى كسر روتين عزلتها وتنشيط حياتها العاطفية.

اختيرت الممثلة لوبيتا نيونجو رئيسا للجنة تحكيم مهرجان برلين لعام 2024، وذلك بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية ودخلت مجال الإنتاج السينمائي، بعد فوزها بجائزة الأوسكار لعام 2014، كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، كما حققت نجاحا بمشاركتها في فيلم مارفل Black Panther بجزأيه.

يشارك المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بفيلمه Black Tea، وتدور أحداثه حول قصة حب في الجالية الإفريقية في كانتون، فيما تشارك المخرجة مريم جعبر بالفيلة التونسي "ماء العين".

ويعرض الفيلم الوثائقي اللبناني متل قصص الحب للمخرجة اللبنانية ميريام الحاج عالميا لأول مرة بقسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. يتابع الفيلم ثلاث شخصيات من ثلاثة أجيال مختلفة تبحث عن مكانها في لبنان، يقف كل من جورج وجُمانة وبيرلا جو أمام بلدهم المشتعل.

واختير المخرج المصرى "مراد مصطفى" فى برنامج "مواهب برلين" ضمن إطار الفعاليات الرسمية لمهرجان برلين، ليكون المخرج المصري الوحيد المشارك هذا العام فى البرنامج.