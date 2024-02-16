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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحجم لندن .. كتلة جليد ضخمة تدور في المحيط الجنوبي

صدى البلد

كتلة ضخمة من الجليد الأبيض النقي بحجم لندن تقريبًا، تسبح في المياه في حذر،  والآن أكمل أكبر جبل جليدي في العالم، والذي يسمى A23a، دورانه الدائري في رحلته نحو المحيط الجنوبي.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية لوكالة ناسا جبلًا على شكل أسنان يدور أكثر من 360 درجة بين ديسمبر وفبراير شمال شبه جزيرة أنتاركتيكا.

يتآكل A23a تدريجيًا بسبب الأمواج والذوبان بسبب المياه الدافئة أثناء تحركه شمالًا، بعد 30 عامًا من ثباته في قاع المحيط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وفقًا لهيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (BAS)، التي زارت A23a في ديسمبر، فإن الجبل الجليدي يتحرك شمالًا بمعدل حوالي 30 ميلًا في اليوم.

وتحملها الرياح وتيارات المحيط، وتجرفها على طول زقاق الجبال الجليدية، وهو طريق شائع للجبال الجليدية لتطفو باتجاه جزيرة جنوب جورجيا الواقعة جنوب القارة القطبية الجنوبية.

وقالت هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا، التي نشرت الرسوم المتحركة على موقع X (تويتر سابقًا): "إن جليدA23a في عصر الدوران".

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قامت EYOS Expeditions، التي وصلت إلى A23a في يناير، بنشر طائرة بدون طيار لالتقاط أحدث اللقطات من الجو، وقال مصور الفيديو EYOS، ريتشارد سايدي، إن A23a كبير بشكل مذهل ويمتد بقدر ما يمكنك رؤيته في كلا الاتجاهين.

A23a هو الجزء الأكبر الباقي من جبل جليدي تحرر من الجرف الجليدي فيلتشنر في القطب الجنوبي في أغسطس 1986.

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