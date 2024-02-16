اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

يسافر الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إلى السعودية لحضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر وسوف يتواجد مع مساعديه في المدرج لمتابعة الفريقين والتي سوف تقام يوم 8 مارس المقبل.

ونفي اتحاد الكرة أن سفر حسام حسن للسعودية من أجل تحليل المباراة لإحدى القنوات السعودية كما تتردد.

تقديم حسام حسن للإعلام

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر صحفي للإعلان عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني عصر الخميس.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: "بغض النظر عن السن ولكن اللي هيكون متواجد الفترة الجاية هو اللي هيكون قادر على إسعاد الشعب المصري بروحه وأدائه، وشرف لي التواجد في منتخب مصر الآن، تدريب المنتخب حلم تحقق، والتواجد بدعم الشعب المصري يشرفني، وأعد الشعب المصري والقيادة السياسية أن أبذل قصارى جهدي من أجل وضع مصر في مكانتها التي تستحقها، ويجب مساندة المنتخب من كل المنظومة، وهدفنا واحد هو إسعاد الشعب المصري".

وأضاف حسام حسن: "الجميع ينظر لمصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وهناك دين كبير في رقبتي للشعب المصري يجب علي رده، والصبر مهم جدًا خصوصًا وأن الجهاز الفني وطني، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن".

تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر: "أريدكم أن تتذكروا كلمتي جيدا، محمد صلاح سيكون بشكل مختلف تماما تحت قيادة حسام حسن، ورسالتي للاعبين، أي لاعب سيتواجد في المنتخب يجب أن يدرك قيمة المنتخب ويقدم كل ما لديه، ومن سيعمل من أجل المنتخب سنضعه فوق رأسنا، وتدريب منتخب مصر مسئولية كبيرة، وأتمنى خلال الفترة المقبلة أن يلتف الشعب المصري حول المنتخب، مثلما كان في السابق، وأتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجماهير، ولا يصح أن تتواجد هذه الأعداد القليلة مثلما حدث في مباريات المنتخب الأخيرة، وهناك تواصل مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وسيكون هناك اجتماعا اليوم الخميس لترتيب الأمور، ونتمنى أن نشاهد خلال الفترة المقبلة جدول منتظم للدوري المصري وموعد للبداية والنهاية، بجانب تحديد أيام لمباريات الدوري وأخرى لإفريقيا مثل كافة دول العالم".

وأضاف إبراهيم حسن: "باستثناء النادي الأهلي ودعم جماهيره في بطولة إفريقيا، اللاعبون المصريون يعانون من غياب الجماهير والضغط مما يؤثر عليهم عند وضعهم تحت ضغط وقت المشاركة مع المنتخب، لذلك أتمنى من رابطة الأندية مناقشة الأمر".

وتأثر الثنائي أثناء المؤتمر ، حيث أن اليوم ذكرى وفاة والدتهما والتي معروف عنهما تعلقهما بها منذ صغرهما في الملاعب.

يذكر أن اتحاد الكرة، قد أعلن، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا، الذي أقاله الاتحاد بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».