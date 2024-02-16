النشرة الدينية.. متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024؟.. 40 نفحة لـ الصلاة على النبي اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
خطيب الجامع الأزهر: عليكم باليقظة في زمن كثرت فيه الفتن والضغوطات
أعظم عبادة في شهر شعبان.. خطيب المسجد النبوي: أجرها وثوابها من الله
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 وآخر وقتها؟.. الإفتاء تجيب
دعاء الجمعة الأولى من شعبان لنصرة فلسطين.. كلمتان مستجابتان الآن
لماذا نصوم شهر رمضان؟ إمام المسجد النبوي يحدد 5 نفحات ربانية للصائمين