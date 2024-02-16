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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لحظة بلحظة | شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بـ دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وشباب
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بالبطولة الإفريق

ينتظر الجمهور انطلاق مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة التاسعة مساًء، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الاهلي 

لحظة بلحظة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتقدم لكم "صدى البلد" متابعة لحظة بلحظة إلى مباراة الأهلي وشباب بلوزداد التي ستقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة.

مشوار الأهلى و شباب بلوزداد الجزائري

خاض النادي الأهلي 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط، حيث فاز الأهلي على سان جورج الاثيوبي في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 بنتيجة "3/0" "4/0" على التوالي، وفي دور المجموعات فاز المارد الأحمر على ميديا الغاني في الجولة الأولي بنتيجة "3/0"، وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج افريكانز بهدف لكل منهما، كما تعادل سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة في الجولة الثالثة.

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وفي المقابل خاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين   وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف، حيث فاز شباب بلوزداد على وبو رينجرز في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16 بنتجية (3/1)، (3/1)، وفي الجولة الأولي بدوري المجموعات فاز شباب بلوزداد على يانج افريكانز بثلاثة أهداف نظيفة، وخسر في الجولة الثانية من ميدياما الغانى بهدفين مقاابل هدف، وفي الجولة الثالثة تعادل مع الأهلي سلبيا.

الاهلي 

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

1 الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات 
2 يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات 
3 ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات 
4 شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات

حكم مباراة الأهلي وشباب يلوزداد

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة  الأهلي وشباب يلوزداد للحكم الرواندي ساموال اويكوندا ، ويعاونه كل من، المساعد الأول، موتوييمانا "رواندا"، المساعد الثاني، موجابا "رواندا".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - رضا سليم.

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