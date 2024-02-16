بفستان جريء.. شاهيناز تثير الجدل بسبب إطلالتها الملفتة| شاهد

شاركت الفنانة شاهيناز، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة كما وصفها رواد السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة باللون البينك الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ شاهيناز في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، فتميزت إطلالتها الأخيرة بالبساطة وعدم المبالغة مما جعلها مميزة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.