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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز على الأهلي بخماسية

الزمالك
الزمالك

أبدى إسلام المأمور، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2009، سعادته، بالفوز العريض على الأهلي، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

وأضاف المأمور، أن فوز اليوم، هو نتاج عمل ومجهود مبذول من الجميع، سواء لاعبين أو جهاز فني.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا في كامل التركيز خلال اللقاء، واستطاعوا السيطرة على أحداثها منذ البداية وحتى النهاية، وتكلل ذلك بتسجيل 5 أهداف، بعد دخول هدف مفاجئ في البداية للأهلي من ركلة جزاء.

وشدد إسلام المأمور، على أن فوز اليوم، سيتم البناء عليه؛ لمواصلة تحقيق النتائج المميزة، من أجل الوصول للهدف، وهو المنافسة وتحقيق البطولة.

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